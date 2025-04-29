Названа стоимость нового минивэна Sollers

Новый семиместный минивэн Sollers SF1 будет стоить в России от 2,6 млн рублей. Об этом сообщил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«В ходе презентации фургона Sollers SF1 впервые мельком показали микроавтобус, который можно использовать и как коммерческий, и как семейный автомобиль. Грузовой двухместный фургон в базовом исполнении будут продавать за 1,99 млн рублей. Очевидно, что «легковая» машина будет самой дорогой – полагаю, в пределах 2,6–2,8 млн рублей», - сказал автоэксперт.

В России прием заказов на фургоны SF1 начался 10 апреля 2025 года. Цельнометаллический фургон оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 136 л.с., совместимым с топливом АИ-92. Агрегат отвечает экологическим нормам Евро-5 и агрегатирован с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Цена машины начинается от 1,99 млн рублей, гарантийный срок — два года или 200 тыс. км пробега. Автомобиль оснащен двумя подушками безопасности, АБС, датчиками парковки, подогревом водительского и пассажирского сидений. В грузовом отсеке предусмотрены петли для крепления груза и износостойкое покрытие на полу.

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