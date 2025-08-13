В России рекордно упали продажи автомобилей Sollers

В России в июле 2025 года было продано 850 новых автомобилей Sollers, что на 35% меньше, чем в июле 2024 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Больше половины (55%) от этого объема пришлось на Atlant: в июле было продано 466 таких машин. Пикап Sollers ST6 в прошлом месяце был реализован в количестве 141 единицы, а продажи грузовика Argo составили 138 единиц. Также за второй месяц лета было продано 70 пикапов Sollers ST8, 31 фургон SF1, 2 грузовика TR120, 1 грузовой автомобиль TR80 и 1 автобус SA9.

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

