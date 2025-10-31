На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилось видео массового ДТП в Туле с 16 пострадавшими

В Туле на видео сняли, как люди разбились в массовом ДТП
Telegram-канал Тула Жесть

В Туле столкнулись трамвай, две маршрутки и легковой автомобиль. Видео опубликовал Telegram-канал «Тула Жесть».

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как маршрутка врезается в проезжающий трамвай и отлетает в сторону, задевая другой общественный транспорт и легковую машину. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

По данным региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло около 07:30 мск на Пролетарском мосту. По словам главы региона Дмитрия Миляева, через шесть минут после столкновения на место автоаварии прибыли 12 бригад скорой помощи. В результате произошедшего четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью, еще 16 – пострадали, сообщил Газете.Ru источник в правоохранительных органах. По словам губернатора Миляева, пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

Ранее в Туле возбудили уголовное дело после массового ДТП.

