Россияне ввезли рекордное число подержанных автомобилей перед ростом утильсбора

Автостат: в РФ в начале осени было ввезено рекордное количество авто с пробегом

В сентябре 2025 года в Россию было ввезено рекордное количество легковых автомобилей с пробегом за последние два года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Объем импорта в прошлом месяце составил 48,4 тыс. единиц, и практически весь он пришелся на физических лиц», — сообщает агентство.

Заместитель генерального директора по параллельному импорту ГК «Автодом» Владимир Желобов сообщил, что данный результат обусловлен информацией о повышении утильсбора с 1 ноября, которое перенесли на более поздний срок. При повышении утильсбора вырастет цена автомобиля для конечного покупателя, а рост цен, как правило, приводит к снижению спроса.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

