Кадыров посетил новый автопарк в Чечне с автомобилями высокого класса

Кадыров показал 45 машин высокого класса из автопарка для аренды в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил новое предприятие по аренде премиальных автомобилей «ELITE CAR-13», открывшееся в Грозном. В своем Telegram-канале он опубликовал видео из автопарка, состоящего из 45 машин.

В своем сообщении глава Чечни написал, что машины доступны для аренды как с водителем, так и без него. Кадыров отметил, что до открытия предприятия рынок аренды автомобилей высокого класса в Чеченской Республике был развит недостаточно.

По его словам, проект рассчитан на улучшение качества сервиса и создание дополнительных удобств для жителей и гостей региона.

В начале октября сообщалось, что секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров, сын главы Чечни, открыл в республике спорткомплекс имени себя. Глава администрации Надтеречного района Хамзат Хасанов уточнил, что на церемонии присутствовали министр по делам молодежи Чечни Рамзан Висмурадов и основатель проекта, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев.

Ранее Верховный суд РФ внес в Госдуму проект закона о создании Путинского суда в Чечне.