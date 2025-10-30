Москву парализовали огромные пробки вечером 30 октября. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

«В Москве вечерние пробки достигли 8 баллов», — говорится в публикации.

Судя по онлайн-картам, самые серьезные пробки наблюдаются в центре города.

До этого сообщалось, что движение было временно ограничено по двум полосам на внутренней стороне МКАД перед Рублевским шоссе, а также на выезде с дублера на внутреннюю сторону МКАД на 69 км.

Также в Москве на МКАД столкнулись два грузовика. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что грузовой транспорт получил серьезные повреждения: у машины смят кузов, выбиты стекла, разбит капот, бампер. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

