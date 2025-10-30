Россиянам рассказали, сколько теряют в цене трехлетние автомобили

Автоэксперт Баканов: за три года авто теряет в цене до 40% от изначальной стоимости

Автомобиль за три года теряет в цене от 20% до 40% от своей изначальной стоимости. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт Петр Баканов.

«Если трехлетний автомобиль будет, например, с пробегом 90 тыс. км, но при этом машина не имеет никаких повреждений, только сошла с гарантии, сохранив свой товарный вид, то она потеряет в цене 30-40%», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, если пробег составляет 30 тыс. километров, то машина потеряет в цене около 20% от своей изначальной стоимости.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

