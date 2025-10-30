Названы 10 автомобилей, от которых владельцы избавляются через год

Журнал iSeeCars перечислил 10 авто, от которых владельцы избавляются через год

Эксперты американского агентства iSeeCars перечислили люксовые автомобили, которые их владельцы продают в течение первого года после покупки.

Отмечается, что в большей степени это касается моделей Land Rover Discovery Sport — 29,8% экземпляров уходят на вторичный рынок уже в первые 12 месяцев. На втором месте оказался Porsche Macan, далее следуют Mercedes-Benz GLB, CLA и GLA.

В список также вошли Land Rover Evoque, Discovery, Mercedes-Benz C-Class, BMW 5-Series и Jaguar F-Pace.

До этого портал Hotcars опубликовал рейтинг самых надежных автомобилей марки Toyota за последнее десятилетие.

Так, первое место в рейтинге заняла Toyota Camry 2014 года выпуска. Эксперты пояснили, что этой модели не коснулись отзывные кампании и массовые жалобы владельцев. На второй строчке оказался кроссовер Toyota Venza того же года выпуска, который некоторое время официально продавался в РФ. Тройку лидеров замкнул субкомпактный кроссовер C-HR 2020 года.

