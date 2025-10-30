Стало известно, сколько седанов Evolute i-Pro было продано в РФ до того, как он ушел

Автостат: в России c 2022 года было продано 3,2 тысячи Evolute i-Pro

Суммарные продажи электрического седана Evolute i-Pro в России с начала выпуска в 2022 году по сентябрь 2025 года включительно составили 3178 экземпляров, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

«Вот данные по продажам этой модели: 2022 год — 179 шт., 2023 год – 1 401 шт., 2024 год — 781 шт., 9 месяцев 2025 года – 817 шт.», — перечислили в пресс-службе «Автостата» объемы реализации электромобилей i-Pro.

Выпуск электрических седанов Evolute i-Pro стартовал на заводе «Моторинвест» в Липецкой области в 2022 году. О завершении производства этой модели в связи с исчерпанием жизненного цикла было объявлено в октябре 2025-го.

