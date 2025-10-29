Фура рухнула с моста на ж/д пути в Симферополе

В Симферополе грузовик упал с моста и пробил ж/д полотно

В Симферополе фура упала с моста над железной дорогой. Об этом пишут местные Telegram-каналы.

По их данным, водитель не справился с управлением на переправе через реку Салгир у симферопольского ж/д вокзала. После аварии его госпитализировали.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, ДТП произошло на мосту по улице Ким. После падения длинномерной фуры на ж/д полотно пути временно обесточили, чтобы провести аварийно-спасательные работы. Грузовик готовят к эвакуации. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

