Москвичи пожаловались на гигантские пробки из-за перекрытия улиц в центре столицы

Автомобилисты пожаловались на заторы в Москве из-за перекрытий улиц. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

«В центре Москвы массовые перекрытия, люди стоят в пробках уже 2-3 часа», — сообщает канал.

До этого движение было перекрыто на внутренней стороне Садового кольца перед Новоарбатским тоннелем, на внутренней стороне Садового кольца перед проспектом Мира, Боровицкой площади. В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными, а также заранее планировать свой маршрут.

До этого сообщалось, что на юге Москвы у метро Академика Янгеля девушка попала в аварию, когда зацепилась за стекло от проезжающей машины. На опубликованных в сети кадрах видно, что на место аварии прибыл реанимобиль. По информации канала, в настоящее время медики оказывают необходимую помощь пострадавшей.

Кроме того, в Приморском крае в результате столкновения междугороднего автобуса с трактором пострадали восемь человек. Авария произошла на 23-м км автодороги Уссурийск — Пограничный — Госграница.

Ранее в Москве грузовик влетел в скорую помощь.