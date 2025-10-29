Система выявления авто без ОСАГО в РФ не заработает в ноябре

1 ноября 2025 года в России не заработает система автоматического выявления автомобилей без полиса ОСАГО, сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артема Шейкина. Ранее СМИ сообщили, что в ноябре камеры фотовидеофиксации начнут проверять, есть ли у автомобиля действующий полис ОСАГО.

«Информация о том, что с 1 ноября в России начнет действовать система автоматического выявления автомобилей без полиса ОСАГО, не соответствует действительности. На данный момент этот вопрос еще находится в стадии обсуждения и официального решения о запуске подобного механизма еще не принято», - сказал он.

Президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать меры по борьбе с автомобилями без полисов ОСАГО в апреле 2025 года.

«Правительству РФ совместно с МВД России, Банком России, комиссиями Государственного Совета Российской Федерации исполнительными органами субъектов РФ принять меры по совершенствованию администрирования правонарушений, предусмотренных ст. 12.37 КоАП, обеспечив применение работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи», – заявил президент.

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что систему, которая позволит запустить автоматическое выявление водителей без полисов ОСАГО, не успеют запустить в России к 1 ноября, потому что для этого нужно выполнить несколько условий.

В частности, нужно будет внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и закончить настройку системы «Паутина», уточнил автоэксперт. Он напомнил, что в мае о таком сроке запуска системы говорил президент России Владимир Путин. Однако он требовал принять меры без конкретики, поэтому к этому сроку примут только частичные меры, считает Кадаков.

Ранее в Госдуме объяснили, почему в РФ пока не могут автоматически штрафовать водителей без ОСАГО.