На видео попало, как москвич украл из BMW 30 млн рублей

В Москве на видео попало, как мужчина украл из BMW рюкзак с 30 млн рублей
В Москве двое мужчин украли из иномарки рюкзак, в котором было 30 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«На Алтуфьевском шоссе 35-летний мужчина встретился с деловым партнером и забрал у него рюкзак с 30 млн рублей. После встречи мужчина оставил все деньги в машине, а сам ушел в ТЦ неподалеку. Когда он вернулся, то рюкзака уже не было», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как человек открывает припаркованный транспорт, достает рюкзак и уходит. По информации канала, автомобиль вскрыли двое мужчин. Когда правоохранители поймали нарушителей, они уже потратили 30 млн рублей.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области полиция задержала мужчину, который напал с ножом на водителя такси. Нарушитель схватил сумку таксиста и попытался скрыться. На требование вернуть имущество — достал нож. Пострадавший обратился в полицию.

Ранее в Чите автомобиль рухнул с моста.

