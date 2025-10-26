Автомобиль рухнул с моста в Чите при ДТП

В Чите автомобиль при ДТП рухнул с моста

В Чите произошло столкновение автомобилей Toyota Aqua и Toyota Allion, в результате которого один из автомобилей рухнул с моста. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Забайкалья. Авария произошла утром 26 октября.

«В результате дорожно-транспортного происшествия в медицинское учреждение доставлены 3 пассажира транспортных средств. Сотрудниками полиции устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — отмечается в сообщении.

На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль лежит на берегу реки рядом с отмосткой, укрепляющей опору моста. В непосредственной близости от опрокинутой машины виден поток воды.

