Автомобиль рухнул с моста в Чите при ДТП

В Чите автомобиль при ДТП рухнул с моста
Госавтоинспекция Забайкалья

В Чите произошло столкновение автомобилей Toyota Aqua и Toyota Allion, в результате которого один из автомобилей рухнул с моста. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Забайкалья. Авария произошла утром 26 октября.

«В результате дорожно-транспортного происшествия в медицинское учреждение доставлены 3 пассажира транспортных средств. Сотрудниками полиции устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — отмечается в сообщении.

На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль лежит на берегу реки рядом с отмосткой, укрепляющей опору моста. В непосредственной близости от опрокинутой машины виден поток воды.

До этого на Урале подростки избили ногами пенсионера из-за замечания на автобусной остановке.

Ранее под Санкт-Петербургом мужчина пырнул ножом водителя Porsche из-за женщины.

