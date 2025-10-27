На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автокран срезал стрелой крышу машины, погибли детский врач и водитель

В Петропавловске-Камчатском в ДТП с участием автокрана погиб врач-педиатр
«Газета.Ru»

В дорожно-транспортном происшествии с участием автокрана в Петропавловске-Камчатском погибли врач-педиатр и водитель детской поликлиники. Об этом РИА Новости рассказали в министерстве здравоохранения Камчатского края.

Авария произошла на улице Пограничной. По предварительной информации, стрела выезжавшего на проезжую часть автокрана оказалась в поднятом положении над полосой движения. При ударе с машины сорвало крышу и заднюю дверь, фрагмент которой остался висеть на конструкции крана.

В результате ДТП погибли врач-педиатр и водитель детской поликлиники №1. Еще один человек в тяжелом состоянии находится в реанимации, врачи предпринимают все возможное для его спасения.

26 октября сообщалось, что реанимобиль опрокинулся при ДТП в Нижнем Новгороде и попал на видео. В аварии пострадала 24-летняя фельдшер скорой помощи. Она госпитализирована. Автомобилем BMW управлял 23-летний молодой человек.

Ранее в ДТП погибла глава Союза женщин Дагестана.

