На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сибиряк напал на автомобиль с людьми с ножом и попал на видео

В Новосибирске водитель изрезал шины автомобиля, напал на людей и попал на видео
true
true
true

В Новосибирске водитель разрезал ножом шины автомобиля и напал на пассажира другого автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».

«Ехали по Бугринскому мосту, никого не трогали. Сзади подъехал автомобиль и начал моргать, чтобы перестроились в другую полосу. Я ехала с положенной скоростью, перестраиваться не стала», — приводит он слова пострадавшей.

Затем агрессивный водитель направился к автомобилю и прорезал шину ножом, после чего набросился с ножом на пассажира. После этого он уехал. Пострадавшие написали заявления в полицию.

На кадрах с места происшествия видно, что пассажир пытался задержать нападавшего, открыл двери его внедорожника Mitsubishi Pajero и стал снимать видео. Затем мужчина на внедорожнике быстро уехал.

Ранее в Чите автомобиль рухнул с моста при ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами