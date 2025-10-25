В Москве автомобиль влетел в остановку с людьми

В Москве машина врезалась в остановку с людьми

В Москве автомобиль врезался в остановку, на которой были люди. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Автомобиль врезался в остановку в Дмитровском районе Москвы», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате ДТП два человека получили травмы. Подробности произошедшего уточняются.

