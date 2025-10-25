На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве автомобиль влетел в остановку с людьми

В Москве машина врезалась в остановку с людьми
Александр Вильф/РИА Новости

В Москве автомобиль врезался в остановку, на которой были люди. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Автомобиль врезался в остановку в Дмитровском районе Москвы», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате ДТП два человека получили травмы. Подробности произошедшего уточняются.

До этого сообщалось, что в Москве мотоциклист на скорости врезался в пешехода, нарушающего ПДД. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мужчина переходит в дорогу в месте, не предназначенном для пешеходов. В этот момент его сбивает проезжающий мотоциклист. От удара человек отлетает на несколько метров. Далее на записи, сделанной водителем, видны последствия аварии. На месте ДТП работали правоохранители, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, в Башкирии иномарки с людьми разлетелись в момент жесткого ДТП.

Ранее самарцы вытащили из машины человека и жестко избили.

