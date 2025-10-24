На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Телеведущий потерял дар речи из-за жесткого ДТП

Ведущий телеканала KCBS-TV потерял дар речи из-за видео с жестким ДТП
true
true
true
close
KCBS-TV

Ведущий американского телеканала KCBS-TV Хуан Фернандес не смог вести прямой эфир из-за трансляции жесткого ДТП. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что Фернандес и его коллега Сьюзи Су смотрели в прямом эфире погоню полиции за угонщиком фургона. В какой-то момент преступник выпрыгнул из машины, перелез через ограждение и попал под авто.

«Ого, ничего себе! Боже!» — выкрикнул ведущий Фернандес и потерял дар речи. Вместо него эфир продолжила вести Сьюзи Су.

«Мы только что увидели, как человек, которого преследовали, выпрыгнул из машины и был сбит другим мчащимся автомобилем», — объяснила ведущая.

Мужчине выжить не удалось.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области автобус и грузовик разбились в жестком ДТП. На видео видно, что автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, разбиты капоты, бамперы и стекла. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. В полиции сообщили, что в результате произошедшего семь человек получили травмы.

Ранее рейсовый автобус вспыхнул на Борисовском шоссе в Подмосковье и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами