Телеведущий потерял дар речи из-за жесткого ДТП

Ведущий американского телеканала KCBS-TV Хуан Фернандес не смог вести прямой эфир из-за трансляции жесткого ДТП. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что Фернандес и его коллега Сьюзи Су смотрели в прямом эфире погоню полиции за угонщиком фургона. В какой-то момент преступник выпрыгнул из машины, перелез через ограждение и попал под авто.

«Ого, ничего себе! Боже!» — выкрикнул ведущий Фернандес и потерял дар речи. Вместо него эфир продолжила вести Сьюзи Су.

«Мы только что увидели, как человек, которого преследовали, выпрыгнул из машины и был сбит другим мчащимся автомобилем», — объяснила ведущая.

Мужчине выжить не удалось.

