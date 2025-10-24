Раскрыто число пострадавших в жестком ДТП с автобусом в Ленобласти

В жестком ДТП с автобусом в Ленобласти пострадали девять человек

В Ленобласти в результате ДТП с автобусом пострадали девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«По уточненной информации от ГУ МВД, в результате аварии пострадали девять человек. Четыре пассажира автобуса получили тяжелые травмы, еще трое — средние. Водитель автобуса и водитель грузовика получили травмы средней степени тяжести», — передали в ведомстве.

Авария произошла 24 октября в Ломоносовском районе. Автобус столкнулся с грузовиком. Три пассажира вылетели из салона в момент аварии. Они находятся в тяжелом состоянии. На месте работают несколько бригад скорой помощи.

