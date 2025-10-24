На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жесткое ДТП парализовало движение в Подмосковье

Жесткая авария на мосту под Серпуховом парализовала движение в сторону области
true
true
true

В Московской области столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на мосту имени Подольских курсантов под Серпуховом. На кадрах — последствия аварии. На них видно, как от сильного удара «Киа» отлетела в сторону и перекрыла часть дороги», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На записи заметно, что после столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. По словам очевидцев, в результате ДТП перекрыли движение в сторону области. По предварительной информации, водители легковых машин получили травмы. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ДПС и медики.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области автомобиль воспламенился в момент ДТП. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что на обочине дороги горит белый автомобиль, при этом пламя охватило переднюю часть транспорта.

Ранее появилось видео момента ДТП с бензовозом в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами