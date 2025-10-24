На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кемеровчанка плакала после погони гаишников за ее мужем и попала на видео

В Кемерово на видео сняли плачущую женщину после погони сотрудников ДПС
true
true
true
close
Telegram-канал Mash Siberia

В Кемерово гаишники устроили погоню за водителем без прав. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«24-летний мужчина на «Марке» отказался останавливаться и дал по газам. Не смутило даже то, что в салоне сидела жена (это она плачет на видео). Переехал две сплошные, чуть не врезался в автобус и насобирал кучу других нарушений. Закончил бесславным полетом в кювет», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как водитель на автомобиле пытается скрыться от инспекторов ДПС. Далее на записи заметно, как плачущая женщина сообщает, что «ничего не видела».

По информации канала, номера автомобиля оказались поддельными. Теперь нарушителю придется оплатить штрафы на сумму 135 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области автомобиль воспламенился в момент ДТП. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что на обочине дороги горит белый автомобиль, при этом пламя охватило переднюю часть транспорта.

Ранее появилось видео момента ДТП с бензовозом в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами