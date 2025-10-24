Кемеровчанка плакала после погони гаишников за ее мужем и попала на видео

В Кемерово на видео сняли плачущую женщину после погони сотрудников ДПС

В Кемерово гаишники устроили погоню за водителем без прав. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«24-летний мужчина на «Марке» отказался останавливаться и дал по газам. Не смутило даже то, что в салоне сидела жена (это она плачет на видео). Переехал две сплошные, чуть не врезался в автобус и насобирал кучу других нарушений. Закончил бесславным полетом в кювет», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как водитель на автомобиле пытается скрыться от инспекторов ДПС. Далее на записи заметно, как плачущая женщина сообщает, что «ничего не видела».

По информации канала, номера автомобиля оказались поддельными. Теперь нарушителю придется оплатить штрафы на сумму 135 тысяч рублей.

