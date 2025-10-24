Глава СК «Автодор» украл миллиарды рублей при строительстве М-12

Главу СК «Автодор» Рамиля Шайдуллина субподрядчики обвинили в миллиардных хищениях при строительстве трассы М-12. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Яблоком раздора стало строительство участка 7.1 трассы «Восток» в Татарстане. К ее возведению подключили огромное количество субподрядов. И вопросы к честности заказчиков у них возникли еще на стадии стройки: материалы массово заменяли на дешевые аналоги, которые не соответствовали ГОСТам», — говорится в публикации.

Строители уверяют, что из-за этого трасса быстро придет в негодность и будет опасной для водителей. Участок удалось достроить, но при этом некоторые субподрядчики не получили выплаты — например, одна из компаний осталась без своих 7 млрд рублей.

«Один из пострадавших считает, что эти средства уже отмыли. Он же рассказал о различных мошеннических схемах компании. Это обнал средств через фирмы-однодневки, начисление оплаты по договору займа и уход от налогов с помощью дробления бизнеса. Мужчина насчитал, что за годы мошенничества ущерб накапал минимум на 15 млрд рублей», — передает Baza.

До этого сообщалось, что генерального директора строительной компании «Автодор» поместили под стражу в Москве, его обвиняют в растрате в особо крупном размере.

Басманный районный суд столицы арестовал его на срок 1 месяц 19 дней.

Защите обвиняемого отказали в удовлетворении ходатайства об избрании иной меры пресечения.

