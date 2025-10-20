На трассах М-11 «Нева» и М-4 «Дон» снизят скоростной режим

Зимний скоростной режим введут на трассах М-11 «Нева» и М-4 «Дон» с 27 октября

В России на трассах М-11 «Нева» и М-4 «Дон» с 27 октября отменят повышенный скоростной режим. Об этом сообщает пресс-служба компании «Автодор».

«С 27 октября 2025 года отменяется повышенный скоростной режим до 130 и 110 км/ч, который сейчас действует на трассах М-11 «Нева» и М-4 «Дон» для легковых и грузовых автомобилей до 3,5 тонн», — сообщает «Автодор».

В апреле будущего года разрешенная скорость вновь будет увеличена до 130 и 110 км/ч, отметили в компании.

До этого стало известно, что музыкальная разметка появилась на скоростной трассе М-12 «Восток».

В сентябре 2024 года глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что уже давно практикуется использование шумовых полос, которые предупреждают водителей о приближении к краю дороги. Специалисты создали программное обеспечение, позволяющее наносить разметку таким образом, чтобы при проезде возникал эффект мелодии.

Ранее президент РФ Владимир Путин открыл новый участок трассы М-12 «Восток» на Урале.