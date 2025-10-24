В Приморье редкий хищник разозлился на машину с людьми

Mash: тигр разозлился на машину с наблюдателями в Приморье и попал на видео

В Приморском крае тигр рычал на автомобиль с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Несколько дней жители поселка Мысовое встречают поблизости полосатого хищника. Тот их не боится, но от сильного внимания не в восторге — прогоняет людей прочь. Один такой побег от разгневанного зверя — на видео», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что тигр стоит на дороге.

