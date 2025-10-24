«КамАЗ» возвращается к пятидневке

Завод «КамАЗ» (ПАО) с 10 ноября возвращается к пятидневной рабочей неделе. Такое решение принял генеральный директор Сергей Когогин, сообщает пресс-служба предприятия.

Уточняется, что завод перейдет на обычный пятидневный график работы после ноябрьских федеральных и республиканских праздников. Кроме того, по предварительной оценке, в декабре также будет пятидневная рабочая неделя.

В компании отметили, что окончательное решение о графике работы автоконцерна будет принято на финансовом комитете в конце ноября после оценки перспектив загрузки производства.

Когогин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 22 октября сообщил, что по итогам 2025 года компания ожидает продаж грузовиков в России на уровне 50 тыс. единиц. По словам гендиректора, правительство своевременно предприняло необходимые шаги для стабилизации рыночной ситуации. Он подчеркнул, что особое внимание уделялось развитию и поддержке пассажирского транспорта.

Ранее «КамАЗ» представил беспилотный грузовой автомобиль «Маяк-2».