В Башкирии потерялся хозяин 13 тысяч курток и пуховиков

В Башкирии 13 тысяч курток и пуховиков отдали государству из-за пропажи хозяина

В Башкирии порядка 13 тыс. курток и пуховиков перешли государству из-за пропажи хозяина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Башкирские таможенники нашли кучу шмоток в фуре — все было без маркировок, появились вопросы и товар задержали. Ни отправитель, ни получатель с пограничниками не связались. Из-за этого вещи ушли в казну», — говорится в публикации.

