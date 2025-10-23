На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Башкирии потерялся хозяин 13 тысяч курток и пуховиков

В Башкирии 13 тысяч курток и пуховиков отдали государству из-за пропажи хозяина
Siwakorn1933/Shutterstock/FOTODOM

В Башкирии порядка 13 тыс. курток и пуховиков перешли государству из-за пропажи хозяина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Башкирские таможенники нашли кучу шмоток в фуре — все было без маркировок, появились вопросы и товар задержали. Ни отправитель, ни получатель с пограничниками не связались. Из-за этого вещи ушли в казну», — говорится в публикации.

До этого в Хабаровском крае дети ложились на проезжую часть перед фурами.

По информации СМИ, после произошедшего в местной школе провели беседы с учениками. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в случившемся, люди просят провести проверку и установить личности детей, которые ложились на проезжую часть.

Ранее массовое ДТП парализовало движение на ЮВХ в Москве.

