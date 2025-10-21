В Хабаровском крае дети ложились на трассу перед фурами

Mash: в Хабаровском крае дети ложились на проезжую часть перед фурами

В Хабаровском крае дети ложились на проезжую часть перед фурами. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«На кадрах с видеорегистратора грузовика — пацаны из села Маяк. Там как раз проходит дорога Хабаровск — Комсомольск, на которую и выбежали дети», — говорится в сообщении.

По информации канала, после произошедшего в местной школе провели беседы с учениками. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в случившемся, люди просят провести проверку и установить личности детей, которые ложились на проезжую часть.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге подростки угнали иномарку и пытались скрыться от сотрудников ДПС. На опубликованных кадрах заметно, что после остановки подростки говорят несовершеннолетнему водителю, чтобы тот успел скрыться от правоохранителей: «Рома, беги». На видео слышно, как девочки испуганно кричат, пока их друг пытается убежать от полиции.

Ранее в Карелии автомобиль с людьми улетел на дерево.