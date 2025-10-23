Буйнов сделал фото на фоне внедорожника, которым сбил пенсионерку

Певец Александр Буйнов сфотографировался на фоне внедорожника, на котором сбил пенсионерку. Фотографию он опубликовал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В посте артист рассказал про благотворительный Международный фестиваль, в котором принял участие.

«Привет. Недавно в Москве прошел ставший традицией, Международный благотворительный фестиваль «Белая трость». Это не просто мероприятие, а настоящий праздник для каждого ребенка», — написал он.

На фотографии Буйнов позирует возле своего автомобиля Lexus, который фигурировал в скандальном ДТП с пенсионеркой.

Александр Буйнов 27 февраля сбил 61-летнюю женщину на «зебре» в Подмосковье. Сам Буйнов заявил, что за рулем внедорожника Lexus находился его водитель. Пострадавшая, 61-летняя воспитательница детского сада, госпитализирована. Ее увезли в больницу с разрывом связок. Женщину спасла хорошая реакция, она смогла отпрыгнуть в сторону. Что еще известно о ДТП — в материале «Газеты.Ru».

