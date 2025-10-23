«Людей просто разбросало»: появились жесткие кадры из салона автобуса в момент в ДТП

В Красноярском крае на видео попало, как люди разлетелись по автобусу в момент ДТП

В Красноярском крае автобус с людьми опрокинулся на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Видео из автобуса, который перевернулся на трассе под Шушенским. Людей просто разбросало по салону. Двух пострадавших, в том числе ребенка, вертолетом доставят в Красноярск. Прокуратура начала проверку, оценит работу перевозчика», — говорится в сообщении.

Камера, установленная в общественном транспорте, запечатлела инцидент. На кадрах видно, что в момент ДТП в автобусе находилось пять пассажиров, во время аварии люди упали со своих мест. На записи с видеорегистратора заметно, что водитель транспорта сначала теряет управление, затем съезжает с проезжей части в кювет и переворачивается.

По информации канала, следственный комитет возбудил уголовные дела об оказании небезопасных услуг и нарушении ПДД.

