«Людей просто разбросало»: появились жесткие кадры из салона автобуса в момент в ДТП

В Красноярском крае на видео попало, как люди разлетелись по автобусу в момент ДТП
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Kras Mash»

В Красноярском крае автобус с людьми опрокинулся на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Видео из автобуса, который перевернулся на трассе под Шушенским. Людей просто разбросало по салону. Двух пострадавших, в том числе ребенка, вертолетом доставят в Красноярск. Прокуратура начала проверку, оценит работу перевозчика», — говорится в сообщении.

Камера, установленная в общественном транспорте, запечатлела инцидент. На кадрах видно, что в момент ДТП в автобусе находилось пять пассажиров, во время аварии люди упали со своих мест. На записи с видеорегистратора заметно, что водитель транспорта сначала теряет управление, затем съезжает с проезжей части в кювет и переворачивается.

По информации канала, следственный комитет возбудил уголовные дела об оказании небезопасных услуг и нарушении ПДД.

Накануне в селе Туртапка Нижегородской области большегрузный автомобиль врезался в газовую трубу и загорелся.

Ранее на видео сняли, как спасатели распиливали ЗИЛ, чтобы достать зажатого уфимца.

