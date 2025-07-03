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«Стройные ножки»: Волочкова рассказала, почему делает полуобнаженные фото в автомобиле

Балерина Волочкова: лучшие фото обнаженных ног получаются в Maybach
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Александр Щербак/ТАСС/volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что лучшие фото ее обнаженных ног получаются в автомобилях марки Maybach. Об этом она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

«Maybach — это моя любимая модель. У меня есть жемчужный со светлым салоном. Тюнинг был сделан специально под меня, машину подарил мне поклонник. И я очень радуюсь, когда нахожусь в этом автомобиле. Еще у меня есть белый Lexus. Я вообще люблю все белое: автомобили, яхты, цветы, розы, одежду», — пояснила Волочкова.

Балерина часто публикует в соцсетях фотографии своих обнаженных ног, которые кладет на панели автомобиля. По ее словам, лучше всего подобные изображения как раз получаются в машинах Maybach.

«Maybach длинный, поэтому мои красивые стройные ножки лучше всего получается именно в нем. Организаторы мероприятий, на которых я бываю, мне тоже стараются заказывать большие длинные машины», — отметила собеседница.

Ранее Волочкова рассказала, как попала в ДТП на съемках сериала.

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