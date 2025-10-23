На МСД массовое ДТП затруднило движение транспорта

В Москве на МСД столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

Очевидец запечатлел последствия инцидента. На кадрах видно, что на проезжей части стоят пять автомобилей, при этом серая легковая машина получила повреждения после столкновения с грузовиком: у транспорта смят кузов, разит капот, бампер и лобовое стекло. На записи также заметно, что после столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части, движение транспорта затруднено, поскольку разбитые машины парализовали одну полосу.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге автомобиль с людьми врезался в столб. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости врезается в столб, от удара транспорт отбрасывает, и он начинает вращаться на проезжей части, при том в момент столкновения автомобильные детали разлетаются по дороге. На записи также заметно, что после ДТП к поврежденному транспорту подбегают очевидцы.

Ранее Porsche Macan автоблогера разбился в жестком ДТП.