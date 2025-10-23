На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Лос-Анджелесе на видео сняли последние секунды жизни угонщика фургона

В Лос-Анджелесе угонщик фургона в прямом эфире попал под колеса авто
Кадр из видео/Соцсети

В Лос-Анджелесе угонщик фургона выпрыгнул из транспорта на ходу и попал в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Угонщик в прямом эфире выпрыгнул на ходу из фургона — прямо под колеса встречки в Лос-Анджелесе. От удара беднягу отбросило в центр оживленного шоссе 110, где его ударили еще несколько машин», — говорится в сообщении.

По информации канала, правоохранители пытались оказать мужчине первую медицинскую помощь, но его травмы оказались несовместимыми в с жизнью.

До этого сообщалось, что в Казани последние секунды жизни водительницы Nissan попали на видео. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как трактор врезается в иномарку на проезжей части. В результате ДТП автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят кузов, разбиты стекла, а автомобильные детали разлетелись по проезжей части. По информации канала «Вечерняя Казань», за рулем Nissan сидела 24-летняя женщина.

Ранее Porsche Macan автоблогера разбился в жестком ДТП.

