Петербурженка с пикантными фото обвинила в изнасиловании продавца авто

Продавца авто обвинила в изнасиловании петербурженка, которая обнажается в сети
Соцсети

В Санкт-Петербурге девушка обвинила в изнасиловании местного продавца люксовых автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По словам девушки, ее принудили к интиму в отеле «Лахта плаза».

«Версий у событий того вечера две — женская и мужская, сейчас в них разбираются правоохранители. По словам 23-летней девушки, она встретилась с приличным молодым человеком, но он повел себя неадекватно — якобы принудил к интиму против воли в одном из номеров отеля», — говорится в публикации.

При этом 25-летний продавец авто заявил, что все произошло по обоюдному согласию. После свидания его доставили в отдел, где составили протокол по административной статье о побоях.

По данным канала, девушка ведет закрытый образ жизни, но на личной странице в Telegram публикует откровенные фотографии. Мужчина же активно ведет свои соцсети, снимая люксовые автомобили.

До этого в Москве пьяный мужчина угрожал изнасилованием девушке, которая ехала в трамвае.

«Он жался ко мне, пялился в мой телефон. Я отсела от него. А потом еще начал угрожать: он грозился изнасиловать меня», – поделилась воспоминания об инциденте девушка.

Девушка планирует обратиться с заявлением в полицию, чтобы пристававшего к ней мужчину привлекли к ответственности.

Ранее сообщалось, что мигрант изнасиловал москвичку в припаркованном автомобиле.

