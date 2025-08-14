Видео: москвич потерся об пассажирку трамвая и решил ее изнасиловать

В Москве пьяный мужчина угрожал изнасилованием девушке, которая ехала в трамвае. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Инцидент произошел сегодня утром, когда она ехала в спортзал.
«Он жался ко мне, пялился в мой телефон. Я отсела от него. А потом еще начал угрожать: он грозился изнасиловать меня», – поделилась воспоминания об инциденте девушка.
Девушка планирует обратиться с заявлением в полицию, чтобы пристававшего к ней мужчину привлекли к ответственности.
До этого в Петербурге женщина лишилась мобильного телефона после секса на капоте припаркованного авто. После этого она обвинила любовника в изнасиловании.
Судя по видео, все происходило на капоте автомобиля Lada Largus.
Оскорбленная женщина обратилась в полицию — сообщила об изнасиловании, а заодно и пропаже вещей.
Ранее сообщалось, что мигрант изнасиловал москвичку в припаркованном автомобиле.