Видео: москвич потерся об пассажирку трамвая и решил ее изнасиловать

В Москве мужчина потерся о пассажирку трамвая и решил ее изнасиловать

В Москве пьяный мужчина угрожал изнасилованием девушке, которая ехала в трамвае. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Инцидент произошел сегодня утром, когда она ехала в спортзал.

«Он жался ко мне, пялился в мой телефон. Я отсела от него. А потом еще начал угрожать: он грозился изнасиловать меня», – поделилась воспоминания об инциденте девушка.

Девушка планирует обратиться с заявлением в полицию, чтобы пристававшего к ней мужчину привлекли к ответственности.

До этого в Петербурге женщина лишилась мобильного телефона после секса на капоте припаркованного авто. После этого она обвинила любовника в изнасиловании.

Судя по видео, все происходило на капоте автомобиля Lada Largus.

Оскорбленная женщина обратилась в полицию — сообщила об изнасиловании, а заодно и пропаже вещей.

Ранее сообщалось, что мигрант изнасиловал москвичку в припаркованном автомобиле.