«Водитель вылетел из кабины»: ростовчанин не выжил в жестком ДТП с самосвалом

Mash: в Ростовской области самосвал с человеком в салоне протаранил путепровод

В городе Шахты Ростовской области самосвал попал в жесткое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Самосвал протаранил путепровод на М-4 в районе Шахт. Водитель вылетел из кабины», — сообщают очевидцы.

На опубликованных в сети кадрах видно, что на место аварии прибыли правоохранители. По информации канала, в результате произошедшего водитель самосвала получил травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, после столкновения мост накренился, и образовался автомобильный затор длиною в десять километров.

До этого сообщалось, что в Саткинском районе Челябинской области лесовоз выехал на встречную полосу движения и врезался в Hyundai ix35. В результате ДТП водитель иномарки и ее пассажир, девочка 2012 года рождения, получили травмы, несовместимые с жизнью. На кадрах с места аварии видно, что Hyundai получил серьезные повреждения: у него полностью смят кузов, отсутствуют стекла, а детали разлетелись по проезжей части.

Ранее автобус с россиянами перевернулся в жестком ДТП.