На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Водитель вылетел из кабины»: ростовчанин не выжил в жестком ДТП с самосвалом

Mash: в Ростовской области самосвал с человеком в салоне протаранил путепровод
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Don Mash»

В городе Шахты Ростовской области самосвал попал в жесткое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Самосвал протаранил путепровод на М-4 в районе Шахт. Водитель вылетел из кабины», — сообщают очевидцы.

На опубликованных в сети кадрах видно, что на место аварии прибыли правоохранители. По информации канала, в результате произошедшего водитель самосвала получил травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, после столкновения мост накренился, и образовался автомобильный затор длиною в десять километров.

До этого сообщалось, что в Саткинском районе Челябинской области лесовоз выехал на встречную полосу движения и врезался в Hyundai ix35. В результате ДТП водитель иномарки и ее пассажир, девочка 2012 года рождения, получили травмы, несовместимые с жизнью. На кадрах с места аварии видно, что Hyundai получил серьезные повреждения: у него полностью смят кузов, отсутствуют стекла, а детали разлетелись по проезжей части.

Ранее автобус с россиянами перевернулся в жестком ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами