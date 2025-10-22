Автобус с россиянами перевернулся в жестком ДТП

В Ханты-Мансийском районе автобус с людьми вылетел с дороги и разбился

В Ханты-Мансийском районе автобус с пассажирами перевернулся в ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры в Telegram-канале.

«Сегодня около 07:40 на 867 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск», водитель автобуса «Ютонг», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате ДТП два человека получили травмы, несовместимые с жизнью, еще пять – пострадали. В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

