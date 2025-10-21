На востоке Москвы Audi подмяла женщину под колеса

На востоке Москвы водитель Audi задавил женщину-пешехода. Об этом сообщает агентство «Москва».
«Водитель Audi на Большой Косинской улице задавил женщину на нерегулируемом переходе. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы», — говорится в публикации.
По данным ГИБДД, в результате полученных травм женщину-пешехода спасти не удалось. Проводится проверка.
До этого в Москве зацепер прокатился на крыше электробуса в дождь.
«Зацепер решил прокатиться с ветерком и риском», — говорится в публикации Telegram-канала «Что там, Москва?».
Авторы видео же заявили, что «полуфабрикаты для морга вышли на новый уровень». Также они заметили, что зацепер был одет в форму охраны.
Ранее в Москве водителей предупредили о сильном тумане.