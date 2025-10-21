На востоке Москвы Audi подмяла женщину под колеса

На востоке Москвы Audi задавила женщину на переходе

На востоке Москвы водитель Audi задавил женщину-пешехода. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Водитель Audi на Большой Косинской улице задавил женщину на нерегулируемом переходе. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы», — говорится в публикации.

По данным ГИБДД, в результате полученных травм женщину-пешехода спасти не удалось. Проводится проверка.

