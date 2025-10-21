На Крымском мосту возобновили движение автомобилей спустя более часа после его перекрытия. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — сказано в сообщении, опубликованном в 17:51 мск.

О перекрытии моста стало известно в 16:41 мск.

До этого движение на мосту приостанавливали 16 октября в 17:22 мск. В посте автомобилистов призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. По данным Telegram-канала, затруднений в проезде к пунктам досмотра со стороны Тамани не было. Сложности с проездом к досмотровым пунктам со стороны Керчи были зафиксированы в 15:00. Тогда в пробке ожидали 98 машин. Спустя два часа их количество увеличилось до 120.

Днем 21 октября в Республике Крым объявляли ракетную опасность.

Ранее власти Крыма сообщили о планах по национализации имущества олигархов с Украины.