Автодвижение по Крымскому мосту перекрыто

Доступ автомобилей на Крымский мост с обеих сторон с 17:22 временно перекрыт. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

В посте автомобилистов призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

По данным Telegram-канала, затруднений в проезде к пунктам досмотра со стороны Тамани не было. Сложности с проездом к досмотровым пунктам со стороны Керчи были зафиксированы в 15:00. Тогда в пробке ожидали 98 машин. Спустя два часа их количество увеличилось до 120.

До этого российское Минобороны заявило, что над территорией Крымского полуострова с полудня до 17:00 уничтожили шесть дронов ВСУ самолетного типа. Их нейтрализовали российские средства ПВО (противовоздушной обороны).

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.