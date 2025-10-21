На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Девочки кричат»: появилось видео из салона Audi, которое обстреляли гаишники

В Петербурге на видео сняли, как школьницы кричали в авто после обстрела
true
true
true

В Санкт-Петербурге подростки угнали иномарку и пытались скрыться от сотрудников ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Показываем видео, снятое подростками в салоне угнанной Audi. На кадрах слышно, как девочки испуганно кричат, пока их друг пытается убежать от полиции. Когда сотрудник потребовал выйти из машины, они так и сделали», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах также заметно, что после остановки подростки кричат несовершеннолетнему водителю, чтобы тот успел скрыться от правоохранителей: «Рома, беги».

До этого сообщалось, что 17 октября в полицию обратился 38-летний житель деревни Яльгелево: его Audi А4 кто-то угнал с парковки на Ропшинском шоссе. Через пару часов правоохранители нашли машину на 36-м км трассы «Нарва» и начали погоню. В момент погони инспекторы ДПС приняли решение стрелять по колесам автомобиля, предварительно сделав предупреждающие выстрелы в воздух. Видеорегистратор патрульного автомобиля запечатлел инцидент.

Ранее в Карелии автомобиль с людьми улетел на дерево.

