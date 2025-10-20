На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: в Ленобласти гаишники стреляли в семиклассника на Audi

В Ленобласти гаишники устроили стрельбу по иномарке со школьниками
true
true
true

В Ленинградской области школьник с друзьями угнал иномарку и пытался скрыться от погони. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«В субботу в полицию обратился 38-летний житель деревни Яльгелево: его Audi А4 кто-то угнал с парковки на Ропшинском шоссе. Через пару часов правоохранители нашли машину на 36-м км трассы «Нарва» и начали погоню. Лихой водитель на требования остановиться не реагировал — все пытался оторваться», — говорится в сообщении.

В момент погони инспекторы ДПС приняли решение стрелять по колесам автомобиля, предварительно сделав предупрждающие выстрелы в воздух. Видеорегистратор патрульного автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как инспекторы ДПС едут за машиной, но водитель пытается скрыться. Далее заметно, как иномарка останавливается, и из нее выбегает школьник, которого гаишник догоняет и задерживает.

Правоохранители выяснили, что за рулем сидел 14-летний школьник, при этом в салоне было еще четыре человека в возрасте от 14 до 17 лет. Всех подростков доставили в полицию, а автомобиль отправили на спецстоянку. В результате произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее в Карелии автомобиль с людьми улетел на дерево.

