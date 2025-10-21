Москвич украл автомобиль невыжившего бойца СВО

В Москве перед судом предстанет владелец автосервиса, который украл машину у невыжившего бойца СВО. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.



«Установлено, что обвиняемый, осуществлял предпринимательскую деятельность по ремонту автомобилей в принадлежащем ему автосервисе. В декабре 2022 года он заключил устный договор с жителем столицы об оказании услуг по ремонту автомобиля Subaru Forester, получив от клиента 170 тыс. рублей», — говорится в публикации.

Владелец автомобиля расстался с жизнью при исполнении воинского долга. После этого мужчина, пообещавший провести ремонт, решил присвоить себе автомобиль бойца СВО. Злоумышленника удалось задержать, против него возбудили уголовное дело.

