На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвич украл автомобиль невыжившего бойца СВО

В Москве владелец автосервиса украл машину у невыжившего бойца СВО
true
true
true
close
Telegram-канал Прокуратура Москвы

В Москве перед судом предстанет владелец автосервиса, который украл машину у невыжившего бойца СВО. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
 
«Установлено, что обвиняемый, осуществлял предпринимательскую деятельность по ремонту автомобилей в принадлежащем ему автосервисе. В декабре 2022 года он заключил устный договор с жителем столицы об оказании услуг по ремонту автомобиля Subaru Forester, получив от клиента 170 тыс. рублей», — говорится в публикации.

Владелец автомобиля расстался с жизнью при исполнении воинского долга. После этого мужчина, пообещавший провести ремонт, решил присвоить себе автомобиль бойца СВО. Злоумышленника удалось задержать, против него возбудили уголовное дело.

До этого в Саратовской области мать 30 детей из Благовещенска попала в аварию, когда везла гуманитарную помощь бойцам СВО.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как белая машина врезается в большегруз. На записи также заметно, что транспорт получил серьезные повреждения.

Ранее появилось видео с места ДТП, парализовавшего движение на юге Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами