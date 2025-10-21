На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Помогите»: на видео попало, как новороссийцы заталкивали в автомобиль человека

В Новороссийске на видео попало, как мужчины заталкивали в машину человека
true
true
true

В Новороссийске мужчины пытались насильно усадить в автомобиль человека и увезти. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Новороссийск».

«Сегодня в Новороссийске пытались силой запихнуть в машину человека. Вероятно, хотели похитить. Произошло в 19:49 на проспекте Дзержинского 211/2 (здание «Перекрестка»). Нам нужно найти человека, которого сегодня хотели похитить. Мы встали и начали мешать машине выезжать», — рассказали очевидцы.

На опубликованных в сети кадрах слышно, как человек кричит: «Помогите». Местные жители обратились за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. По данным полиции, инцидент произошел на проспекту Дзержинского: неизвестные мужчины пытались насильно усадить человека в автомобиль. В настоящее время проводят проверка, в ходе которой правоохранители установят все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Казани неизвестный мужчина похитил девушку и увез на автомобиле.

Ранее нижегородцы избили друг друга в автобусе, и это попало на видео.

