Раскрыты детали жесткого похищения девушки в Казани

SHOT: у похитителя девушки в Казани был соучастник, уехавший с ними на авто

В Казани у похитителя девушки был соучастник, который сидел в автомобиле и ждал своего сообщника. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Мужчина догнал ее, избил и выволок из подъезда. После нападавший посадил жертву в машину и скрылся. Предварительно, у него был подельник, который уехал с ними. Полиция их ищет», — говорится в публикации.

В полиции Татарстана заявили о проведении проверки.

«В настоящее время по данному факту в отделе полиции «Танкодром» Управления МВД России по г. Казани проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются подробности случившегося», — передают правоохранители.

До этого стало известно, что в Казани неизвестный мужчина похитил девушку и увез на автомобиле.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина догоняет девушку возле подъезда и заходит с ней в дом, после чего избивает и достает веревку. Далее на записи с камеры заметно, как нарушитель выводит ее на улицу.

