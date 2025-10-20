На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше колонна американских армейских автомобилей столкнулась с микроавтобусом

Panstwowa Straz Pozarna

Колонна автомобилей Вооруженных сил США столкнулась с микроавтобусом в Польше. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

В материале уточняется, что авария произошла на автостраде A2 на территории Великопольского воеводства.

«Пострадали три солдата. Также ранен водитель микроавтобуса», — отметили журналисты.

Они добавили, что колонна состояла из американских военных машин Hummer.

В связи с ДТП на автостраде возникли затруднения, сотрудникам профильных служб пришлось перекрыть как минимум одну полосу в сторону Варшавы. Сейчас на месте происшествия продолжают работать правоохранители и спасатели.

19 октября в пригороде Вашингтона автомобиль врезался в людей, праздновавших день рождения на открытом воздухе. По данным AP, за рулем находился 66-летний мужчина. Сразу после аварии он скрылся с места происшествия, но позже самостоятельно пришел в полицию.

В результате ДТП пострадали 13 человек, включая восемь детей. Кроме того, одну женщину спасти не удалось. Правоохранители начали консультации с прокуратурой по поводу предъявления виновнику аварии уголовных обвинений.

Ранее в Ижевске нетрезвый водитель сбил пять человек на пешеходном переходе.

