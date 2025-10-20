На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США водитель влетел в толпу детей на празднике

В США пожилой водитель на скорости влетел в толпу детей на празднике
true
true
true
close
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В США пожилой водитель врезался в толпу людей, которые праздновали день рождения. Об этом сообщает AP.

«В субботу вечером в пригороде Вашингтона, округ Колумбия, водитель, скрывшийся с места происшествия, врезался в толпу участников вечеринки по случаю дня рождения на открытом воздухе», — говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате произошедшего пострадали 13 человек, среди которых – 8 детей. Кроме того, одна женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Также сообщается, что водитель белого седана, который после ДТП, скрылся с места происшествия, самостоятельно пришел в полицию. Нарушителем оказался 66-летний мужчина. Правоохранители допросили водителя, и в настоящее время консультируются с прокуратурой по поводу объявления уголовных обвинений.

До этого в Карелии иномарка с людьми улетела на дерево. В результате ДТП три человека получили травмы, прибывшие медики доставили пострадавших в больницу Петрозаводска.

Ранее появилось видео момента ДТП с бензовозом в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами