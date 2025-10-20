В США водитель влетел в толпу детей на празднике

В США пожилой водитель на скорости влетел в толпу детей на празднике

В США пожилой водитель врезался в толпу людей, которые праздновали день рождения. Об этом сообщает AP.

«В субботу вечером в пригороде Вашингтона, округ Колумбия, водитель, скрывшийся с места происшествия, врезался в толпу участников вечеринки по случаю дня рождения на открытом воздухе», — говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате произошедшего пострадали 13 человек, среди которых – 8 детей. Кроме того, одна женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Также сообщается, что водитель белого седана, который после ДТП, скрылся с места происшествия, самостоятельно пришел в полицию. Нарушителем оказался 66-летний мужчина. Правоохранители допросили водителя, и в настоящее время консультируются с прокуратурой по поводу объявления уголовных обвинений.

