Пьяный водитель сбил пять человек на пешеходном переходе в Ижевске

В Ижевске нетрезвый водитель сбил пять человек на пешеходном переходе
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

Водитель, управлявший автомобилем Volkswagen Passat, сбил пятерых пешеходов в Ижевске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию Удмуртии.

«Напротив дома 230 по улице Удмуртской в Ижевске 23-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением транспортным средством и совершил наезд на пятерых пешеходов (15-летнего юношу, девочек 9 и 12 лет, женщин 38 и 73 лет) с последующим наездом на световую опору», - сообщили в Госавтоинспекции.

Отмечается, что у водителя не было водительских прав. Кроме того, он находился в состоянии опьянения. В салоне также находился собственник машины.

В отношении водителя и владельца автомобиля составлены административные протоколы. Машина отправлена на спецстоянку.

До этого в Москве стало известно о жесткой аварии с участием легкового автомобиля.

Инцидент произошел на Дмитровском шоссе. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

На кадрах с места инцидента заметно, что грузовик серьезно пострадал, на передней части есть крупные повреждения.

Ранее в Подмосковье водитель Mitsubishi устроил массовое ДТП с фурой и попал на видео.

