Пьяный водитель сбил пять человек на пешеходном переходе в Ижевске

Водитель, управлявший автомобилем Volkswagen Passat, сбил пятерых пешеходов в Ижевске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию Удмуртии.
«Напротив дома 230 по улице Удмуртской в Ижевске 23-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением транспортным средством и совершил наезд на пятерых пешеходов (15-летнего юношу, девочек 9 и 12 лет, женщин 38 и 73 лет) с последующим наездом на световую опору», - сообщили в Госавтоинспекции.
Отмечается, что у водителя не было водительских прав. Кроме того, он находился в состоянии опьянения. В салоне также находился собственник машины.
В отношении водителя и владельца автомобиля составлены административные протоколы. Машина отправлена на спецстоянку.
До этого в Москве стало известно о жесткой аварии с участием легкового автомобиля.
Инцидент произошел на Дмитровском шоссе. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.
На кадрах с места инцидента заметно, что грузовик серьезно пострадал, на передней части есть крупные повреждения.
Ранее в Подмосковье водитель Mitsubishi устроил массовое ДТП с фурой и попал на видео.