На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван самый продаваемый автомобиль в Подмосковье

Китайский кроссовер Haval Jolion стал самым продаваемым авто в Подмосковье
true
true
true
close
Haval

В Московской области за 9 месяцев 2025 года было продано 64 тыс. новых легковых машин, что на 24% меньше, чем в январе – сентябре прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самым продаваемым новым автомобилем в Подмосковье по итогам 9 месяцев стал Haval Jolion, который разошелся тиражом в 4 тыс. экземпляров. Второе место в модельном рейтинге занимает Lada Granta с результатом 2,9 тыс. автомобилей. Третье место занимает Belgee X50 (2,7 тыс. ед.). Кроме них, в пятерке лидеров оказались Chery Arrizo 8 и Geely Monjaro (2,3 и 2,2 тыс. шт. соответственно).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Кроме того, в сентябре 2025 года на российском рынке было продано 1,65 тыс. новых пикапов, что на 40% меньше, чем в сентябре 2024 года. Больше всего в сентябре 2025 года в России было продано пикапов JAC T9 — 327 экземпляров.. Далее следует RAM 1500 с показателем 202 реализованных пикапа. На третьем месте находится Great Wall Poer (200 ед.).

Ранее стало известно, сколько у российских дилеров новых непроданных автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами