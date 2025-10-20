На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Вытаскивай его»: на видео попало, как курганцы спасали пенсионера из горящей машины

В Кургане на видео попало, как прохожие вытаскивали пенсионера из горящего авто
Кадр из видео/Telegram-канал «Курганистан | URA.RU»

В Кургане прохожие вытащили пенсионера из горящей Lada Niva. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

«В Кургане 70-летний водитель попытался потушить машину, но надышался угарным газом и потерял сознание. Мимо проходили несколько мужчин, которые бросились на помощь», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как прохожие вытаскивают пожилого водителя Lada и опускают его на землю. По информации канала, местные жители начали бросать из окон бутылки с водой, чтобы помочь ликвидировать возгорание. На место приехали спасатели, которые потушили пожар. Кроме того, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего пенсионера, которого курганцы достали из горящего транспорта.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге Lada Granta влетела в Mercedes на пункте оплаты ЗСД. На кадрах заметно, что машины получили серьезные повреждения, при этом в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

Ранее мать 30 детей попала в жесткое ДТП, когда везла продукты бойцам СВО.

