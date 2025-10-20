Москвич напал на полицейского прямо в служебной машине

В Москве мужчина набросился на полицейского прямо в служебном автомобиле

В Москве мужчина набросился на сотрудника полиции в служебном автомобиле. Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва».

«По версии следствия, 15 октября 2025 года находившийся в служебном автомобиле полиции злоумышленник, не желая быть привлеченным к административной ответственности, применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов», — сообщает агентство.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

До этого, 27 августа в Москве мужчина напал с ножом на полицейских. Все произошло на Щелковском шоссе в районе остановки «Хроматрон». Парень поджег два предмета и стоял на проезжей части. Когда на место приехали полицейские и попытались его задержать, он достал нож и оказал сопротивление. Позже мужчину задержали.

Telegram-канал 112 сообщил, что мужчина, который напал на полицейских на Щелковском шоссе в Москве, оказался террористом и членом ИГИЛ (организация запрещена в России), сообщает Telegram-канал 112.

Ранее в Краснодаре ДТП с наездом на полицейского признали террористическим актом.